إدانة مخالف بالسوق السعودي لتقديم توصيات مدفوعة دون ترخيص

الرياض- مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسوق السعودي، عن صدور قرار لجنة الفصل بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ طلال بن محمد بن صالح الشيخ.

وانتهى منطوق القرار، وفقا لبيان اليوم الثلاثاء، بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.

وتمثل ذلك، بحسب البيان، في تقديم التوصيات (المشورة) على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبر المعرف (استراتيجية تكرشارت "@strategyksa")، وعبر برنامج المحادثة "WhatsApp"، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفات.

وقالت الأمانة العامة، إنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

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