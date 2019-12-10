أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إدانة مخالف بالسوق السعودي لتقديم توصيات مدفوعة دون ترخيص

Google+ Print
إدانة مخالف بالسوق السعودي لتقديم توصيات مدفوعة دون ترخيص إدانة مخالف بالسوق السعودي لتقديم توصيات مدفوعة دون ترخيص

الرياض- مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسوق السعودي، عن صدور قرار لجنة الفصل بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ طلال بن محمد بن صالح الشيخ.

وانتهى منطوق القرار، وفقا لبيان اليوم الثلاثاء، بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.

وتمثل ذلك، بحسب البيان، في تقديم التوصيات (المشورة) على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبر المعرف (استراتيجية تكرشارت "@strategyksa")، وعبر برنامج المحادثة "WhatsApp"، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفات.

وقالت الأمانة العامة، إنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن. 

ترشيحات:

وزير المالية السعودي: المواطن سيرى ما يسره عام 2020

أبرز 5 أرقام في موازنة السعودية 2020

خادم الحرمين الشريفين: صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020

سامبا كابيتال: إسدال الستار على اكتتاب أرامكو الأكبر بالعالم

شركة أبحاث تتوقع تأثير أرامكو بالمؤشر السعودي ووزنها بمؤشر "MSCI"

توضيح بشأن خيار الشراء بأسهم "أرامكو" من مدير الاستقرار السعري

ولي العهد: طرح أرامكو السعودية يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر