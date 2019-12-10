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الأسهم الأمريكية تهبط في المستهل مع ترقب التطورات التجارية

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الأسهم الأمريكية تهبط في المستهل مع ترقب التطورات التجارية الأسهم الأمريكية تهبط في المستهل مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفاوضين الأمريكيين يخططون لتأجيل التعريفات الجمركية على الصين والتي تدخل حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل مقابل شراء الصين المزيد من المنتجات الزراعية.

وكان تقرير لصحيفة "ثاوس تشينا مورنينج بوست" أشار اليوم أنه من غير المحتمل أن تتوصل الصين والولايات المتحدة لصفقة تجارية هذا الأسبوع قبل دخول التعريفات الأمريكية حيز التنفيذ.

فيما يراقب المستثمرون بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم على أن يصدر قراره بشأن الفائدة غداً الأربعاء.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الصناعي "داو جونز" بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 27858 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو  0.1 بالمائة إلى 3132.9 نقطة، بينما استقر "ناسداك" التكنولوجي عند 8619 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.542.

مباشر (اقتصاد)

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