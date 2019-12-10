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الزياني: القمة الخليجية الـ41 تحتضنها البحرين.. والحجرف أميناً للمجلس

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الزياني: القمة الخليجية الـ41 تحتضنها البحرين.. والحجرف أميناً للمجلس الزياني: القمة الخليجية الـ41 تحتضنها البحرين.. والحجرف أميناً للمجلس

الرياض – مباشر: كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، اليوم الثلاثاء، أن القمة الخليجية القادمة الـ 41 ستنعقد في مملكة البحرين.

وقال الزياني، خلال مؤتمر صحفي متلفز عقب انتهاء القمة الخليجية الـ 40 التي عقدت اليوم في الرياض، أن قادة دول مجلس التعاون رحبوا خلال قمة بافتتاح مركز دولي للملاحة البحرية في البحرين.

وأشار الزياني، إلى أن نايف الحجرف سيصبح أمينا لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان 2020.

واختتمت فعاليات القمة الخليجية الـ 40 اليوم الثلاثاء، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بيانا ختاميا للقمة الخليجية الـ40، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، نقلا عن قناة السعودية.

وأشار الإعلان الصادر في الدورة الـ 40 لمجلس التعاون الخليجي، إلى تأكيد القادة على أن يظل المجلس كيانا متكاملا متماسكا مترابطا لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

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