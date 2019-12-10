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محمد بن راشد: "الأخوة الخليجية ستبقى.. لأنها ضمانة عربية للمستقبل"

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أبوظبي - مباشر: قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء: "مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أمل المنطقة في أن نكون جزءا من صناعة وصياغة مستقبل العالم".

ونشر الشيخ محمد بن راشد، عدد من الصور عبر حسابه، قائلاً: "مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مشاركتنا في قمة مجلس التعاون بالرياض".

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال القمة الخليجية الـ 145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "للدورة الأربعين للمجلس الأعلى"، بمدينة الرياض ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انتهاء اعمال القمة الخليجية الـ40 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بالرياض.

ترشيحات:

البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40 بالرياض

صور.. بدء وصول قادة دول الخليج للمشاركة بقمة الرياض

 وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يعقدون الدورة التحضيرية لقمة الرياض

الملك سلمان يستعرض جدول القمة الخليجية مع أمين مجلس التعاون

وزير الخارجية البحريني يشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي

مباشر (اقتصاد)

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