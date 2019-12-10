وزير العدل السعودي: إطلاق منصة "نافذ" للسندات التنفيذية قريباً

الرياض – مباشر: قال وزير العدل السعودي، الشيخ وليد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تلقت مليون طلب تنفيذ في العام الحالي، بالتزامن مع صعود المملكة في مؤشر إنفاذ العقود.

وأضاف الوزير، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي نظمته وزارة المالية، أنه سيتم إطلاق منصة "نافذ" للسندات التنفيذية قريبا، تعمل على تحويل الأوراق التنفيذية والتجارية إلى إلكتروني.

وأشار الصمعاني، إلى أن المنصة ستقضي على إشكاليات مثل عدم صحة التوقيع وغيرها، مبينا أنها ستتاح لقطاع الأعمال والأفراد.

وأكد الوزير، أنه سيتم تدشين خدمة الفراغ الإلكتروني دون الحاجة لزيارة كتابات العدل قريبا، لافتا إلى أن أكثر من مليون ونصف مستفيد حصلوا على الخدمات العدلية إلكترونياً دون الحضور لكتابات العدل خلال العام 2019.

وتابع: "اكتمال منظومة القضاء المتخصص في العام 2019 بإطلاق المحاكم العمالية ومتوسط إغلاق القضايا فيها أقل من 30 يوماً".

وشدد الوزير، على أن منجزات قطاع التوثيق خلال عام 2019 جاءت وفق مستهدفات مناخ عقاري آمن وضبط الإجراءات والتحول الرقمي، وضمن مستهدفات حوكمة إجرائية فاعلة والتحول الرقمي وتنفيذ قضائي ناجز.

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