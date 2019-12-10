"أنعام القابضة" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة تخفيض رأس المال

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 31 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التصويت على تخفيض رأسمال الشركة 92.35 بالمائة، من 196 مليون ريال، إلى 15 مليون ريال.

وأشارت إلى سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال، ناتجة عن خسائر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على النشاط الزراعي وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى.

كما بينت أنه سيتم إلغاء 18 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع 92.35 سهم لكل 100 سهم.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

وأوضحت الشركة، أنه في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وبينت أنه سيتم خلال الجمعية على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، مؤخرا بزيادة رأسمال الشركة، بقيمة 75 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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