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"أنجلو أمريكان"تعتزم خفض إنتاج الماس مع أزمة الصناعة

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"أنجلو أمريكان"تعتزم خفض إنتاج الماس مع أزمة الصناعة "أنجلو أمريكان"تعتزم خفض إنتاج الماس مع أزمة الصناعة

مباشر: خفضت شركة " أنجلو أمريكان" خططها لتعدين الماس خلال العامين المقبلين، بعد تراجع المبيعات في عام 2019 وسط أزمة واسعة في صناعة الماس.

وقالت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن فرعها "دي.بييرز" ستقوم بتعدين مليون قيراط ماس أقل مما كان متوقعًا في عامي 2020 و 2021.

وتتوقع "أنجلو أمريكان" أن يتراوح إنتاج الماس في العام المقبل بين 32 إلى 34 مليون قيراط، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير تتراوح بين 33 إلى 35 مليون قيراط.

كما قلصت الشركة توقعاته للإنتاج في 2021 ليتراوح بين 34 إلى 36 مليون قيراط، بانخفاض مليون قيراط عن التقديرات السابقة.

ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج من 31 مليون قيراط هذا العام.

وتعاني صناعة الألماس من أزمة بسبب تزايد إحباط مشتري الماس من "دي.بيرز" مع ارتفاع تكلفة الأحجار الخام وانخفاض الأحجار الكريمة المصقولة، وقد أدى ذلك إلى هوامش ربح ضعيفة وخسائر لبعض المستثمرين الذين يشترون الأحجار من"دي.بيرز" أو المنافس الروسي "الروسا بي.جي.إس.سي".

مباشر (اقتصاد)

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