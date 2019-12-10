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تراجع إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

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تراجع إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث تراجع إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مباشر: انخفضت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري بالقراءة المعدلة، بينما ارتفعت تكلفة العمالة خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن إنتاجية الشركات غير الزراعية تراجعت بوتيرة سنوية 0.2 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع انخفاض 0.3 بالمائة بالقراءة الأولية، وارتفاع 1.5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة بنحو 0.1 بالمائة.

وجاء هبوط الإنتاجية في الولايات المتحدة مع ارتفاع عدد ساعات العمل بنحو 2.5 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، وصعود الإنتاج بنحو 2.3 بالمائة.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 2.5 بالمائة، مقارنة مع 2.2 بالمائة في الربع نفسه من العام الماضي.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.557.

مباشر (اقتصاد)

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