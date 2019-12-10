"صناعة الورق" تقترب من توقيع اتفاقية للحصول على دعم مالي

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، عن عقد عدة اجتماعات مع أحد البنوك، بشأن الحصول على دعم مالي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه وصلت مع البنك إلى المراحل النهائية لتوقيع الاتفاقية، بالتعاون مع وزارة المالية.

وأشارت، إلى أن الدعم يعتبر جزءا من برنامج الإستدامة التي تقدمه الوزارة، وهو عبارة عن تمويل مقدّم من أحد البنوك المحلية بفوائد منخفضة بضمان من وزارة المالية وفترات سماح بالسداد قابلة للتمديد.

كما نوهت الشركة أن الغرض من القرض هو مساعدة الشركة على توفير رأسمال عامل أكبر، مما يساهم في رفع القدرة الشرائية للمواد الخام، ويتيح للشركة الحصول على ميزة تنافسية في الأسعار مع الموردين الدوليين.

وبينت أنه لا يوجد أثر مالي، لهذه التطورات بالوقت الحالي، مؤكدة أنها ستعلن لاحقاً عن تفاصيل التمويل بعد الاتفاق مع البنك.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن موافقة وزارة المالية على منحها دعماً مالياً، بقيمة 52 مليون ريال، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

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