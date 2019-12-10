أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"صناعة الورق" تقترب من توقيع اتفاقية للحصول على دعم مالي

Google+ Print
"صناعة الورق" تقترب من توقيع اتفاقية للحصول على دعم مالي "صناعة الورق" تقترب من توقيع اتفاقية للحصول على دعم مالي

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة لصناعة الورق، عن عقد عدة اجتماعات مع أحد البنوك، بشأن الحصول على دعم مالي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه وصلت مع البنك إلى المراحل النهائية لتوقيع الاتفاقية، بالتعاون مع وزارة المالية.

وأشارت، إلى أن الدعم يعتبر جزءا من برنامج الإستدامة التي تقدمه الوزارة، وهو عبارة عن تمويل مقدّم من أحد البنوك المحلية بفوائد منخفضة بضمان من وزارة المالية وفترات سماح بالسداد قابلة للتمديد.

كما نوهت الشركة أن الغرض من القرض هو مساعدة الشركة على توفير رأسمال عامل أكبر، مما يساهم في رفع القدرة الشرائية للمواد الخام، ويتيح للشركة الحصول على ميزة تنافسية في الأسعار مع الموردين الدوليين.

وبينت أنه لا يوجد أثر مالي، لهذه التطورات بالوقت الحالي، مؤكدة أنها ستعلن لاحقاً عن تفاصيل التمويل بعد الاتفاق مع البنك.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن موافقة وزارة المالية على منحها دعماً مالياً، بقيمة 52 مليون ريال، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

ترشيحات:

"صناعة الورق": لقاء مع المساهمين لعرض الإنجازات والتحديات.. قريباً

"صناعة الورق":بلاغ لهيئة السوق ضد رئيس مجلس إدارة سابق ومساهم

الملك سلمان: على دول الخليج تأمين نفسها ضد الهجمات الصاروخية

سامبا كابيتال: إسدال الستار على اكتتاب أرامكو الأكبر بالعالم

مقترح بالشورى السعودي لإنشاء شركة لإدارة استثمارات الطرق السريعة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر