مدير اكتتاب أرامكو يُعلن نسب تخصيص الأسهم للمؤسسات

الرياض- مباشر: قالت سامبا كابيتال، مدير اكتتاب أرامكو السعودية، إن نسب تخصيص الأسهم الممنوحة للجهات المرخص لها بالاكتتاب ضمن شريحة المؤسسات في أرامكو السعودية، توزعت على الشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والمرخص لهم) بنسبة 37.5 بالمائة، والصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم بنسبة 26.3 بالمائة.

وأضافت سامبا كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي المشارك والمنسق الرئيسي المشارك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المشارك ومتعهد التغطية المشارك لعملية اكتتاب أرامكو السعودية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسات الحكومية السعودية بلغت نسبتها 13.2 بالمائة، والمستثمرون غير السعوديين (وتشمل الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة) 23.1 بالمائة.

وبلغ حجم التغطية بالنسبة لشريحة المؤسسات من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 397 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 620 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة والمقدر حجمها بـ 2 مليار سهم (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليار ريال.

وذكرت "سامبا كابيتال"، أنه تم اكتمال كافة مراحلها، تمهيداً لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" وفقاً لما هو محدد يوم غدٍ الأربعاء 11 ديسمبر / كانون الأول 2019م.

وأشارت إلى أن مجموع طلبات الاكتتاب بلغ 446 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 465 بالمائة.

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