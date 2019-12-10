البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 40 بالرياض

الرياض – مباشر: أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انتهاء اعمال القمة الخليجية الـ40 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بالرياض.

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بيانا ختاميا للقمة الخليجية الـ40 المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرياض، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، نقلا عن قناة السعودية.

وأشار الإعلان الصادر في الدورة الـ 40 لمجلس التعاون الخليجي، إلى تأكيد القادة على أن يظل المجلس كيانا متكاملا متماسكا مترابطا لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

وقال الزياني، إنه تحققت خلال مسيرة المجلس إنجازات مهمة من خلال التماسك بالمبادئ التي وضعها قادة المجلس وفقا النظام الأساسي منذ مايو/ أيار عام 1981، والتي يتمثل الهدف الأعلى منها تحقيق التعاون والتنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.

وأضاف الزياني، أن البيان الختامي أكد وقوف دول الخليج صفا واحد أمام التحديات التي واجهتها المملكة خلال 2019 من مبدأ السياسة الدفاعية للمجلس للدفاع عن مصالح دولها، تأكيدا على مبادئ اتفاقية الدفاع المشترك التي تم إقرارها في عام 2000 بأن أمن أي من دول المجلس جزء لا يتجزأ من أمن المجلس.

ولفت الزياني، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة بالخليج وإجراءات المملكة تؤكد حرصها على استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

ونوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بأن التحديات بالمنطقة تؤكد الأهمية القصوى للتعاون بين دول المجلس في جميع المجالات.

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