"جرير" توقع عقداً مع روبين العربية لتشغيل مجمع تجاري

الرياض ـ مباشر: وقعت شركة جرير للتسويق عقدا لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين بلازا التجاري.

ووفقاً لبيان لشركة "جرير"، على "تداول"، اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة العقد 500 ألف ريال سنوياً، بالإضافة للتكاليف الفعلية لطاقم العمل.

وأشارت إلى أن مده العقد سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد.

وبينت الشركة أن الأثر المالي، للعقد سيظهر خلال الربع الرابع من عام 2019م.

كما نوهت إلى أن مجمع روبين بلازا التجاري، مملوك لشركة روبين العربية، وهو يقع على طريق الدائري الشمالي، بين مخرج التخصصي والأمير تركي.

وأوضحت "جرير"، أن شركة روبين العربية مملوكة بنسبة 50 بالمائة لشركة جرير للتطوير التجاري، المملوكة بطريق غير مباشر لبعض أعضاء مجلس إدارة جرير للتسويق.

وأكدت الشركة، أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الإعتيادية ولم يتضمن أية مزايا تفضيلية، وسيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.

ترشيحات:

"جرير" تعلن عن توزيعات الأرباح للربع الثالث

شركة أبحاث توصي بالحياد لـ"جرير".. وتتوقع استمرار زخم المبيعات

الملك سلمان: على دول الخليج تأمين نفسها ضد الهجمات الصاروخية

سامبا كابيتال: إسدال الستار على اكتتاب أرامكو الأكبر بالعالم

"منشآت" تستهدف رفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية لـ20%

مقترح بالشورى السعودي لإنشاء شركة لإدارة استثمارات الطرق السريعة