السوق السعودي يتراجع بالختام وسط ترقب لإدراج أرامكو

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع على تراجع بعد ارتفاعات استمرت لثلاث جلسات على التوالي، وسط تراجع في السيولة وذلك قبل يوم من إدراج سهم أرامكو بالسوق السعودية.

وبالختام تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.66 بالمائة إلى مستوى 8066.42 نقطة فاقداً من خلالها 53.59 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم تراجعاً مقارنة بجلسة أمس الاثنين، وتم التداول على 107.845 مليون سهم مقابل 160.570 مليون سهم أمس بقيمة 2.58 مليار ريال مقارنة بـ 3.99 مليار ريال تم التداول عليهم أمس، موزعة على 115.825 ألف صفقة.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقتين خاصتين على مجموعة صافولا و"سيسكو" بقيمة إجمالية 2.35 مليون ريال، من خلال 110 ألف سهم.

وتصدّر الارتفاعات اليوم سهم اللجين بنسبة 6.73 بالمائة، وتلاه سهم شاكر المرتفع بنسبة 5.43 بالمائة، وارتفع أيضاً سهم الكثيري بنسبة 5.31 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم ثمار بنحو 7.82 بالمائة، وتلاه سهم المملكة بنحو 6.05 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم بدجت السعودية بنسبة 3.52 بالمائة.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم بنحو 12.014 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 379.741 مليون ريال.

وقال عضو مجلس الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ" مباشر" إن المؤشر العام لسوق الأسهم أنهى تعاملات جلسة اليوم تحت الموجة الصاعدة أي تحت 8080 نقطة.

وأضاف الثقفان أن السوق شهد اليوم تخارج بعض المستثمرين للدخول غداً في تداولات شركة أرامكو غداً.

ويترقب السوق السعودي غداً الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول، إدراج شركة "أرامكو" أسهمها في البورصة السعودية بعد أن جمعت في طرحها الذي يعتبر الأكبر عالمياً نحو 25.6 مليار دولار وسعرت سهمها عند مستوى 32 ريالاً (8.53 دولار).

وتابع: السوق لم يتفاعل اليوم بانتظار تداول أرامكو الذي من المتوقع أن يشهد غداً ارتفاعات بالنسبة القصوى مع تداولات قوية على السهم وتداولات ضعيفة على بقية الأسهم.

وأغلق المؤشر العام "تاسي"، تعاملات جلسة أمس الاثنين، مرتفعاً 0.26 بالمائة، بمكاسب بلغت 21.27 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,120.01 نقطة؛ وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نهاية جلسة 28 أغسطس/ آب 2019.

وعلى صعيد السوق الموازي، فقد أغلق مرتفعاً 1.5 بالمائة بنهاية التعاملات إلى مستوى 6650.50 نقطة ليربح نحو 97.97 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 7.58 بالمائة، فيما كان سهم الصمعاني الأكثر تراجعاً بنسبة 10.31 بالمائة.

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