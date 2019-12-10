رئيس "دومينوز بيتزا" يتنحى عن منصبه

مباشر: أعلنت مجموعة دومينوز بيتزا أن رئيسها "ستيفن همسلي" سوف يتنحى عن منصبه من مجلس الإدارة، بعد حوالي 10 سنوات في الشركة.

وقالت "دومينوز بيتزا" في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الشركة سوف يغادر المنصب يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان "همسلي" عين رئيساً غير تنفيذياً للشركة في مارس/آذار 2010، لكنه انضم إلى دومنيوز بيتزا في عام 1998.

وساعد "ستيفين همسلي" في رفع القيمة السوقية للشركة في البورصة البريطانية من 25 مليون جنيه إسترليني إلى 1.5 مليار دولار تقريباً اليوم.

كما ساعد في زيادة عدد فروع المجموعة داخل المملكة المتحدة من 100 فرع إلى 1250 فرعاً في بريطانيا وإيرلندا وغيرها من الأسواق الدولية.

ومن المقرر أن يتولي المدير المستقل "إيان بول" المنصب كرئيس مؤقت للمجموعة.

وقال همسلي خلال البيان: "لقد كان شرفاً في أن أشارك في نمو دمينوز كي تصبح العلامة التجارية التي أصبحت عليها اليوم بدعم الزملاء والأصدقاء الموهوبين".

وأضاف: "بعد 21 عاماً في العمل، لقد حان الوقت الآن للتنحي والتركيز على اهتمامات أخرى"، مشيراً إلى الوضع الجيد للشركة الذي يمكنها من النمو في المستقبل.

ومن جهة أخرى، أوضحت الشركة خلال البيان أنه يُجرى البحث عن رئيس جديد وسيتبعه تعيين مديراً تنفيذياً جديداً.

وكان الرئيس التنفيذي "ديفيد وايلد" تقاعد في أغسطس/آب الماضي، بعدما أوضحت المجموعة أنها تبحث استبدال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في أعقاب مراجعة قانون الشركات والذي أكد على الحاجة لتحديث المجالس.