أسعار خام الحديد في الصين ترتفع لأعلى مستوى بـ4 أشهر

مباشر: ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام الحديد في الصين لأعلى مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع شكوك بشأن المعروض في الربع الأول من العام المقبل.

وارتفع سعر العقد الأكثر تداولاً لخام الحديد في بورصة داليان الصينية للسلع تسليم شهر مايو/آيار 2020 بنسبة 3.2 بالمائة في تعاملات اليوم ليصل إلى 662 يوان (94.05 دولار) للطن، وهو أعلى مستوى منذ 7 أغسطس/آب الماضي.

لكن خام الحديد قلص مكاسبه في نهاية الجلسة إلى 1.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 650 يوان للطن.

وتأتي القفزة في الأسعار بدافع المخاوف المتعلقة بالمعروض من الخام من أصحاب المناجم في الخارج خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لما قاله محلل في "سيفكو" للعقود المستقبلية "تانغ بينغ" في تعليقات نقلتها وكالة رويترز.

ويأتي ذلك في إشارة إلى شركة التعدين البرازيلية "فالي إس إيه" والتي خفضت آفاق الإنتاج في المستقبل بعد الأزمة التي تعرضت لها في بداية العام الحالي على خلفية انهيار أحد السدود.