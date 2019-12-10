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فيديو.. كلمة الملك سلمان في افتتاح أعمال القمة الخليجية بالرياض

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فيديو.. كلمة الملك سلمان في افتتاح أعمال القمة الخليجية بالرياض فيديو.. كلمة الملك سلمان في افتتاح أعمال القمة الخليجية بالرياض

الرياض- مباشر: قال خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرياض، إنه يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.

والنص الكامل لكلمة الملك سلمان كالتالي:

 

بدأت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور قادة ورؤساء وفود دول المجلس، وذلك بقصر الدرعية.

ترشيحات:

الملك سلمان:على دول الخليج تأمين نفسها ضد الهجمات الصاروخية

صور.. بدء وصول قادة دول الخليج للمشاركة بقمة الرياض

الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر لحضور القمة الخليجية

مباشر (اقتصاد)

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