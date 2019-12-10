إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

1) التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي :

• رأس المال قبل التخفيض 196,000,000 ريال ، رأس المال بعد التخفيض 15,000,000 ريال بنسبة انخفاض قدرها

92.35% .

• عدد الأسهم قبل التخفيض 19,600,000 سهم ، عدد الأسهم بعد التخفيض 1,500,000 سهم .

• سبب تخفيض رأس المال: اطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال سعودي والناتجة عن خسائر تطبيق

للمعايير المحاسبية الدولية على النشاط الزراعي وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى .

• طريقة تخفيض رأس المال: الغاء عدد 18,100,000 سهم من أسهم الشركة أي بمعدل تخفيض 92.35 سهم لكل

100 سهم .

• اطفاء مبلغ 181 مليون ريال سعودي ما يمثل اجمالي الخسائر المتراكمة .

• اثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة : لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة

المالية .

• تاريخ التخفيض في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال

سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية

(مركز ايداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال .

2) التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال في حال تمت الموافقة على

البند رقم (1) (مرفق) .

3) التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الأسهم في حال تمت

الموافقة على البند رقم (1) (مرفق) .

4) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس

(مرفق) .