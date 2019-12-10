إعلان الحاقي من الشركة السعودية لصناعة الورق بخصوص موافقة وزارة المالية منحها دعم مالي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية لصناعة الورق يوم الأحد الموافق 17/11/2019م عن موافقة وزارة المالية منحها دعم مالي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، تود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أن الشركة عقدت عدة إجتماعات مع البنك الوسيط ووصلت للمراحل النهائية لتوقيع الأتفاقية مع البنك.

كما تود الشركة أن توضح لمساهميها أن الدعم يعتبر جزء من برنامج الإستدامة التي تقدمه الوزارة والذي هو عبارة عن تمويل مقدّم من أحد البنوك المحلية ذات فوائد منخفضة بضمان من وزارة المالية وفترات سماح بالسداد قابلة للتمديد وذلك لغرض مساعدة الشركة على توفير رأس مال عامل أكبر، والذي سيساهم في رفع القدرة الشرائية للمواد الخام مما يتيح للشركة الحصول على ميزة تنافسية في الأسعار مع الموردين الدوليين، والجدير بالذكر أن الشركة ستعلن لاحقاً على تفاصيل التمويل بعد الإتفاق مع البنك.