تعلن شركة الاحساء للتنمية عن انتهاء فترة تكليف الرئيس التنفيذي المكلف وتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة

بند توضيح نوع التعيين تعيين اسم الرئيس التنفيذي الأستاذ / رائد بن محمد النعيم تاريخ قرار مجلس الادارة 1441-04-13 الموافق 2019-12-10 تاريخ مباشرة العمل 1441-04-25 الموافق 2019-12-22 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية إن الاستاذ / رائد بن محمد النعيم حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، ولديه خبرات عملية وإدارية تقدر بأكثر من 20 عاماً في القطاع البنكي، وتدرج في عدة مناصب قيادية في هذا القطاع، وشغل مؤخراً منصب مدير المنطقة الشرقية لقطاع الخدمات المصرفية للشركات في مصرف البلاد، وقد حصل على العديد من الدورات التخصصية في الجوانب المالية والإدارية.

مباشر (اقتصاد)