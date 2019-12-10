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الملك سلمان: على دول الخليج تأمين نفسها ضد الهجمات الصاروخية

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الملك سلمان: على دول الخليج تأمين نفسها ضد الهجمات الصاروخية الملك سلمان: على دول الخليج تأمين نفسها ضد الهجمات الصاروخية

الرياض ـ مباشر: قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إنه على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية. 

وأضاف الملك سلمان، في كلمته بافتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، أن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة. 

وقال إن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة.

وأضاف أن المنطقة تمر بتحديات تتطلب التكاتف ضد تهديدات إيران والتعاون مع المجتمع الدولي بهذا الشأن.

وقال إنه على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا العاهل السعودي ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي إلى جلسة مغلقة عقب افتتاح القمة.

بدأت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور قادة ورؤساء وفود دول المجلس، وذلك بقصر الدرعية.

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