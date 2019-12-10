إعلان شركة جرير للتسويق عن توقيع عقد مع شركة روبين العربية

بند توضيح مقدمة تعلن شركة جرير للتسويق عن توقيع عقد مع شركة روبين العربية (طرف ذو علاقة) تاريخ اعلان الترسية 1441-04-13 الموافق 2019-12-10 موضوع العقد عقد لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين بلازا التجاري تاريخ توقيع العقد 1441-04-13 الموافق 2019-12-10 قيمة العقد 500,000 ريال سنوياً بالإضافة للتكاليف الفعلية لطاقم العمل تفاصيل العقد وقعت شركة جرير للتسويق عقد لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين بلازا التجاري المملوك لشركة روبين العربية، الواقع على طريق الدائري الشمالي بين مخرج التخصصي والأمير تركي مده العقد سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها وسيظهر الأثر المالي للعقد خلال الربع الرابع 2019م أطراف ذات علاقة شركة روبين العربية مملوكة بنسبة (50%) لشركة جرير للتطوير التجاري المملوكة بطريقة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق وهم الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، والأستاذ/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل معلومات اضافية تؤكد الشركة على أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الإعتيادية ولم يتضمن أية مزايا تفضيلية.

وأنه سيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.