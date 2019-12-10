وزير الإسكان السعودي: 130 ألف أسرة تحصل على مسكنها بـ2020

الرياض – مباشر: قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، إنه من المستهدف خدمة 300 ألف أسرة في 2020، و130 ألف أسرة تسكن مساكنها.

وأضاف الوزير، خلال ملتقى ميزانية 2020 اليوم الثلاثاء، أن وزارة الإسكان كانت تستهدف خدمة 200 ألف أسرة سعودية في 2019 ولكنها تمكنت من خدمة 300 ألف أسرة.

وأشار الوزير، أن من بين تلك الأسر حصلت 165 ألف أسرة حصلت على دعم من خلال القروض، و90 ألف حصلت على أرض مجانية، وتم تسليم 14 ألف وحدة للأسر عن طريق نظام الانتفاع من خلال الجمعيات.

وأوضح الحقيل، أن 106 آلاف أسرة سكنت في مساكنها فعليا خلال 2019، مبينا أن هناك 125 ألف وحدة جاري تشيدها من خلال البيع الخارطة بقيمة 62 مليار ريال، بدأ العمل فيها في 2019.

وتابع: "8 مليارات ريال مشاريع بنية تحتية جاري تنفيذها، في أكتوبر/ تشرين الأول وصلنا لأكثر من 21 ألف قرض، وتم توثيق 400 ألف عقد إيجار، و33 مليون وحدة تم فرزها في فترة قصيرة وتم أتمتمة العمليات عبر منصة "بلدي"، قريبا نرى نظام اتحاد الملاك".

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