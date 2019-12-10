هيئة السياحة السعودية: 200 ألف طلب تأشيرة سياحية في 65يوماً

الرياض- مباشر: قالت نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني السعودية، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، إن الهيئة تلقت 200 ألف طلب تأشيرة سياحية في 65 يوماً، تم إصدار نحو 190 ألف تأشيرة منذ انطلاقها.

وأضافت الأميرة هيفاء، خلال مُلتقى "ميزانية 2020"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن بث لوزارة المالية السعودية، إن الهيئة قامت بحصر أصول المملكة السياحية وبلغت 10 آلاف أصل محميات ومواقع سياحية وغيرها.

وأوضحت أنه بعد الحصر تم تحديد 4 وجهات بها 15 موقعاً سيتم العمل على توضيحها للمستثمر وكيفية الوصول إليها والمواقع التي يمكن للزائر أن يزورها.

وأشارت إلى أن الهيئة تستهدف الوصول بعدد الزيارات إلى 100 مليون زيارة وليس 100 مليون زائر في 2030، والوصول بعدد الوظائف إلى مليون وظيفة مباشرة في 2030، ونبدأ من خط أساس 620 ألف وظيفة، تم توقيع مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السياحي بنحو 100 مليار ريال".

بدأت المملكة العربية السعودية العمل بالتأشيرة السياحية، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر/ أيلول 2019.

وتكون المقاصد السياحة بالسعودية مفتوحة أمام سياح العالم، وتسمح المملكة بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة.

وتصل تكلفة التأشيرة السياحية إلى 440 ريالاً، تشمل 300 ريال كتكلفة موحدة لرسوم التأشيرات، و140 ريالاً للتأمين الطبي.

وتصل مدة التأشيرة السياحية 90 يوماً، ويمكن الحصول عليها عن طريق منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية السعودية، أو جهاز الخدمة الذاتية في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولية، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار.

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