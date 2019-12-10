ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة ترتفع بأكبر وتيرة منذ منتصف 2018

مباشر: ارتفعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مسجلة أكبر وتيرة ارتفاع منذ مايو/آيار 2018.

وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للأعمال المستقلة، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة سجل 104.7 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 102.4 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات الصغيرة في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد عالمياً سوف ترتفع إلى 103.1 نقطة في الشهر الماضي.

وتعني قراءة الشهر الماضي زيادة 2.3 نقطة في مؤشر ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة وهي الأكبر منذ مايو/آيار عام 2018.

واستفاد المؤشر من زيادة ملحوظة في 7 من بين مكونات المؤشر البالغة 10 مكونات، بقيادة تحسن 10 نقطة في الشهر الماضي في مكون الأرباح.

وبحسب المسح الذي أجري بين أصحاب الشركات الصغيرة، فإن المؤشر الفرعي الخاص بأن الوقت الحالي مناسب للتوسع في الأعمال زاد بنحو 6 نقاط كما أن مؤشر توقعات تحسن ظروف الأعمال زاد بنحو 3 نقاط.

في حين أن مؤشر عدم اليقين بين الشركات الصغيرة تراجع بنحو 6 نقاط إلى 72 نقطة في الشهر الماضي، بعد هبوط 4 نقاط في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.1 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1083 دولار.