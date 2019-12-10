أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مبيعات السيارات في الصين تواصل الهبوط للشهر السابع عشر

Google+ Print
مبيعات السيارات في الصين تواصل الهبوط للشهر السابع عشر مبيعات السيارات في الصين تواصل الهبوط للشهر السابع عشر

مباشر: تراجعت مبيعات السيارات في السوق الصيني للشهر السابع عشر على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع استمرار التحديات العالمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الصينية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المركبات المباعة في أكبر سوق للسيارات عالمياً تراجعت بنحو 3.6 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي هذا الهبوط في مبيعات المركبات داخل السوق الصيني بعد انخفاض بلغ 4 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول و5.2 بالمائة خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت مبيعات سيارات الركاب في الصين تراجعت في العام الماضي للمرة الأولى منذ التسعينيات من القرن الماضي وسط ضغوط التباطؤ في النمو الاقتصادي والحرب التجارية.

ويرجع الهبوط في مبيعات السيارات داخل سوق الصين بشكل رئيسي هذا العام إلى تغيير معايير انبعاثات الوقود في الصين، وفقاً لما قاله نائب الأمين العام للرابطة "تشن شيهوا".

وتواجه صناعة السيارات حول العالم تحديات صعبة في الآونة الأخيرة وسط توقعات بأن يكون إجمالي المبيعات في العام الحالي هو الأكبر من الأزمة المالية العالمية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار