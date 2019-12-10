مبيعات السيارات في الصين تواصل الهبوط للشهر السابع عشر

مباشر: تراجعت مبيعات السيارات في السوق الصيني للشهر السابع عشر على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع استمرار التحديات العالمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الصينية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المركبات المباعة في أكبر سوق للسيارات عالمياً تراجعت بنحو 3.6 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي هذا الهبوط في مبيعات المركبات داخل السوق الصيني بعد انخفاض بلغ 4 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول و5.2 بالمائة خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت مبيعات سيارات الركاب في الصين تراجعت في العام الماضي للمرة الأولى منذ التسعينيات من القرن الماضي وسط ضغوط التباطؤ في النمو الاقتصادي والحرب التجارية.

ويرجع الهبوط في مبيعات السيارات داخل سوق الصين بشكل رئيسي هذا العام إلى تغيير معايير انبعاثات الوقود في الصين، وفقاً لما قاله نائب الأمين العام للرابطة "تشن شيهوا".

وتواجه صناعة السيارات حول العالم تحديات صعبة في الآونة الأخيرة وسط توقعات بأن يكون إجمالي المبيعات في العام الحالي هو الأكبر من الأزمة المالية العالمية.