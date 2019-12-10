وزير العمل السعودي: اتفاقيات التوطين وفرت 175 ألف وظيفة بـ2019

الرياض – مباشر: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد الراجحي، إن الوزارة عملت في قطاع التوطين على مسارين؛ التوطين القطاعي كالصناعي والسكني والزراعي، وثانياً توطين المهن مثل المحاسبة وطب الأسنان وغيرها.

وأضاف الوزير، خلال ملتقى ميزانية 2020 تنظمه وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وقعت اتفاقيات لتوطين الوظائف مع عدة جهات خلال 2019 استهدفت 595 ألف وظيفة، تحقق منها 175 ألف وظيفة حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن مدة الاتفاقيات الموقعة مع تلك الجهات 3 سنوات، تبقى عامين 2020 و2021 نتوقع تحقيق المستهدف خلالها.

ولفت الراجحي، إلى أن نسبة مشاركة المرأة قفزت من 23.6 بالمائة في 2018 إلى 25.3 بالمائة في 2019، مبيناً أن ما تحقق في العام الحالي كان مستهدف رؤية 2020 وهو 24 بالمائة.

وتابع: "انطلقت وظائف غير تقليدية مثل العمل الحر والعمل المرن وتم إنشاء شركة حكومية لهذا القطاع، لدينا 700 ألف في الأنماط الجديدة في العمل عن بعد، نستهدف الوصول إلى 1.5 مليون في 2030".

وأكد الوزير، أنه تم حصر جميع الخدمات المقدمة من الوزارة لقطاع العمل بواقع 120 خدمة، لافتاً إلى أن 60 خدمة منها إلكترونية، وبنهاية شهر مايو/ أيَّار 2020 جميع خدمات وزارة العمل سكون خدمات إلكترونية بالكامل.

وأردف الراجحي، أن تأشيرة العمل أصيحت تأخذ بدلاً من 8 شهور إلى ثوان من خلال منصة "قوى"، مشيراً إلى تمكين 70 ألف من مستفيدي الضمان الذهاب للعمل والخروج من دعم الدولة وأصبحوا مساهمين في الاقتصاد والتنمية.

وعلى مستوى التمويل الاجتماعي، لفت إلى أنه تم منح 60 ألف قرض تمويل اجتماعي، وتم صرف 25 مليار ريال لمستفيدي الضمان.

ولفت الوزيرـ إلى أن الوزارة أطلقت العقد الإلكتروني الموحد الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتيح الدفع عبر عدد من الخيارات، وتم تخفيض تكلفة استقدام العاملة المنزلية لتكون الأقل تكلفة على مستوى المنطقة العربية.

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