قفزة حادة في القروض الجديدة للبنوك بالصين خلال نوفمبر

مباشر: قفزت القروض الجديدة الممنوحة من البنوك في الصين لتتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع جهود تحفيز نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، اليوم الثلاثاء، أن القروض الجديدة بلغت 1.39 تريليون يوان (197.47 مليار دولار) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 661.3 مليار يوان المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن القروض الجديدة للبنوك الصينية سوف ترتفع إلى 1.2 تريليون يوان في الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعروض النقدي الأوسع "إم 2"، والذي يغطي السيولة كافة في التداولات والوادئع، فشهد نمواً بنحو 8.2 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي ومقابل زيادة 8.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يرتفع المعروض النقدي بنحو 8.4 بالمائة في الشهر الماضي.

وسجلت القروض المصدرة في الصين باليوان نمواً بنحو 12.4 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، وهي نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في الشهر السابق له ومقابل توقعات المحللين البالغة 12.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار 7.0391 يوان.