سامبا كابيتال: إسدال الستار على اكتتاب أرامكو الأكبر بالعالم

الرياض ـ مباشر: أعلنت سامبا كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي المشارك والمنسق الرئيسي المشارك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المشارك ومتعهد التغطية المشارك لعملية اكتتاب أرامكو السعودية، عن إسدال الستار عن أضخم عملية اكتتاب في تاريخ الأسواق العالمية.

وذكرت "سامبا كابيتال"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتمال كافة مراحلها، تمهيداً لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" وفقاً لما هو محدد يوم غدٍ الأربعاء 11 ديسمبر / كانون الأول 2019م.

وأشارت إلى أن مجموع طلبات الاكتتاب بلغ 446 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 465 بالمائة.

كما بينت أن تمديد فترة مزاد الافتتاح، بسوق الأسهم السعودية "تداول"، وفقاً للإجراء المعمول به في معظم الأسواق العالمية، من شأنه أن يتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية.

وأوضحت أن هذه الخطوة ستعطي وقتا إضافيا للمساهمين في السوق، لوضع أوامر البيع والشراء، والتي ستنعكس بدورها على سعر الافتتاح.

وأشارت "سامبا كابيتال" إلى أن إدارة عملية الاكتتاب وما يتعلق بها من خطوات لاحقة، تمت وفق معايير احترافية عالية المستوى، مع الحرص على تسخير كافة الإمكانات التي تمكن من إنجاز المهام ومراحل العملية في مدة زمنية قياسية مقارنة بتجارب الأسواق العالمية.

كما لفتت إلى أن عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، والذين فاق عددهم 5 ملايين مكتتب من الأفراد، قد تم تنفيذها بالكامل بعد أقل من 18 ساعة فقط من إعلان حجم الطرح وسعر الطرح النهائي وعملية التخصيص.

وتابعت: "سيتم البدء بإدراج وتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية بعد 4 أيام عمل فقط من انتهاء مرحلة الاكتتاب، في خطوة نوعية تفوقت على التجارب المماثلة في الأسواق العالمية المتقدمة".

وقالت إنه تم الانتهاء من رد فائض الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الجمعة 6 ديسمبر / كانون الأول 2019م.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 5.056 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96.6 بالمائة، وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3.4 بالمائة.

وكانت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد، قد أقرّت تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5 بالمائة من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، وتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941 بالمائة.

وبالنسبة لشريحة المؤسسات فقد بلغ حجم التغطية من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 397 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 620 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة والمقدر حجمها بمليارب سهم بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليار ريال.

وتوزعت نسب تخصيص الأسهم الممنوحة للجهات المرخص لها بالاكتتاب ضمن شريحة المؤسسات، بواقع 37.5 بالمائة، للشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والمرخص لهم).



وحصلت الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم على 26.3 بالمائة، وبلغت نسبة المؤسسات الحكومية السعودية 13.2 بالمائة.

وبلغت حصة المستثمرين غير السعوديين (وتشمل الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة) 23.1 بالمائة.

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