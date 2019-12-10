الإسترليني يرتفع مع ترقب الانتخابات المبكرة

مباشر: ارتفعت العملة البريطانية مقابل الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب بيانات اقتصادية ووسط ترقب الانتخابات المبكرة.

وتأتي المكاسب في قيمة الجنيه الإسترليني وسط ترقب نتائج الانتخابات العامة المزمع عقدها يوم الخميس القادم مع حقيقة أن حزب المحافظين الحاكم يتمتع بالصدارة طبقاً لغالبية استطلاعات الرأي.

ومن المقرر أن تحدد تلك الانتخابات مصير صفقة البريكست التي اتفق عليها رئيس وزراء بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، حيث أن الموعد النهائي لعملية الخروج في 31 يناير/كانون الثاني 2020.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصاد، يواصل البريكست وتداعياته في التأثير السلبي على البلاد، حيث أن اقتصاد المملكة المتحدة فشل في النمو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول على عكس التوقعات.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3175 دولار.

كما سجلت العملة البريطانية زيادة مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة، ليتراجع اليورو إلى 0.8407 إسترليني.