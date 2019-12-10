"منشآت" تستهدف رفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية لـ20%

الرياض – مباشر: قال محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" صالح بن إبراهيم الرشيد، إن الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مختلفة وشهدت تطورا، وتقوم مؤسسة النقد- ساما بالعمل مع البنوك وشركات التمويل من خلال برامج مثل "كفالة" لرفع التمويل.

وأضاف الرشيد، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن التمويل الإقراضي وصل إلى أكثر من 115 مليار ريال من البنوك وشركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع الرشيد، تحقيق مستهدف رؤية 2030 لرفع مستوى التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من نحو 6.5 بالمائة حاليا إلى 20 بالمائة قبل الوقت المستهدف.

وتابع: "نعمل مع الشركاء في القطاع الخاص لتوفير الحلول التمويلية، نسير في الاتجاه الصحيح نحو الحلول التمويلية".

وأشار الرشيد، إلى أن مبادرة استرداد الرسوم صرفت 800 مليون ريال من أصل 7 مليارات ريال كحجم إجمالي للمبادرة، لافتا إلى أن مبادرة الـ72 مليار ريال لدعم القطاع الخاص لن يتم صرفها في عام واحد، وأن العام الحالي شهد تنفيذ المستهدفات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المبادرة.

وأكد المحافظ، أن نظام الامتياز التجاري يساعد المنشآت على التوسع، لافتا إلى أنه في منشآت على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة عدة فعاليات مختصة بالامتياز التجاري بهدف تبادل المعرفة وإتاحة الفرصة للمستثمرين.

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