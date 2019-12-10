تغريم "مورجان ستانلي" 22 مليون دولار في قضية تلاعب بالأسواق

مباشر: قررت الجهات التنظيمية في فرنسا تغريم بنك "مورجان ستانلي" 20 مليون يورو (22.1 مليون دولار)، بعد اتهام مكتبه في لندن باستخدام تكتيكات الضخ والتفريغ "بامب آند دامب" للتلاعب في أسعار السندات السيادية.

وقالت لجنة إنفاذ أسواق الأوراق المالية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن البنك الأمريكي تلاعب في أسعار 14 سند حكومي فرنسي و8 سندات بلجيكية في يونيو/حزيران عام 2015.

وأوضحت عبر البيان أن البنك الاستثماري تلاعب كذلك في أسعار العقود الآجلة لسندات الحكومة الفرنسية.

وفي جلسة استماع بالشهر الماضي، قال محققو اللجنة الفرنسية إن مقر "مورجان ستانلي" في لندن كان يتخذ مراكز شرائية طويلة على السندات الفرنسية فيما يتوقع هبوط الديون الألمانية، مراهناً على تقلص الفارق الائتماني.

لكن ما حدث عكس ذلك في ظل تعمق أزمة اليونان، ما أدى إلى خسارة المكتب 6 ملايين دولار يوم 15 يونيو/حزيران عام 2015 و8.7 مليون دولار آخرين في اليوم التالي مع بدء التداولات.

وفي مسعى لتقليص خسائره، قام البنك الأمريكي بشراء عقود مستقبلية للسندات الفرنسية والألمانية في 16 يونيو/حزيران 2015، من أجل زيادة قيمتها السوقية قبل بيعها بشكل حاد في وقت لاحق، بحسب الجهات التنظيمية الفرنسية.

وقال البنك الأمريكي "مورجان ستانلي" في بيان إنه سيقوم بالاستئناف ضد القرار، مع التأكيد على ثقته في التصرف بما يحقق أفصل مصالح للسوق والعملاء.

ورفض البنك الاستثمار بشكل قاطع كافة المزاعم التي وجهتها الجهات التنظيمية الفرنسية.