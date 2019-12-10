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صور.. بدء وصول قادة دول الخليج للمشاركة بقمة الرياض

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الرياض- مباشر:  بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى العاصمة الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

ووصل نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، للمشاركة في القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

كما استقبل الملك سلمان ملك البحرين، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بـالرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، وصول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، لحضور القمة الخليجية الـ 40 بالرياض.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الوفد القطري في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما وصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقبالهم بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

ترشيحات:

اليوم.. انطلاق القمة الخليجية بالرياض

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مباشر (اقتصاد)

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