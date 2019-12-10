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ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا ترتفع لأعلى مستوى بعامين

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من: سالي إسماعيل

مباشر: تحسنت ثقة المستثمرين في ألمانيا بشكل حاد خلال الشهر الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً، في إشارة إيجابية جديدة على الوضع داخل رابع أكبر اقتصاد عالمياً.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "زد.إيه.دبليو"، اليوم الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد أوروبي بلغت 10.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 12.8 نقطة عن الشهر الماضي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل مؤشر "زد.إيه.دبليو" لثقة المستثمرين 1.1 نقطة في الشهر الحالي.

وتعتبر قراءة الشهر الجاري لمؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا هي الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2018.

ويرجع هذا التحسن في ثقة المستثمرين إلى آمال أن الصادرات الألمانية والاستهلاك الخاص سوف يشهدان تطوراً أفضل مما كان يعتقد في السابق، على خلفية فائض الميزان التجاري الأفضل من المتوقع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنسبة لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا، فشهد تحسناً كذلك إلى -19.9 نقطة خلال هذا الشهر بزيادة 4.8 نقطة عن نوفمبر/تشرين الثاني.

وفيما يتعلق بالأداء داخل منطقة اليورو، فإن المؤشر سجل تحسناً مجدداً، ليرتفع المؤشر إلى 11.2 نقطة في الشهر الجاري بزيادة 12.2 نقطة عن الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو سوف ترتفع إلى 2.2 نقطة في الشهر الحالي.

أما مؤشر تقييم الوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو ارتفع كذلك بنحو 4.9 نقطة ليسجل -14.7 نقطة.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 1.1072 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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