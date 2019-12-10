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الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر لحضور القمة الخليجية

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء، وصول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، لحضور القمة الخليجية الـ 40 بالرياض.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الوفد القطري في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

وكلف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني؛ لترأس الوفد القطري في اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتلقى أمير قطر، مطلع الشهر الجاري، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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للمزيد:

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