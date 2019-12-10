اقتصاد المملكة المتحدة يفشل في النمو قبيل الانتخابات العامة

مباشر: فشل اقتصاد المملكة المتحدة في النمو على عكس توقعات المحللين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع استعداد البلاد للانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد استقر في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل انكماش 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا سوف ينمو بنحو 0.1 بالمائة على أساس شهري.

وبالنسبة لمؤشر الخدمات في بريطانيا، فنما بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع استقراره في الشهر السابق له.

أما الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فارتفع بنحو 0.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل انخفاض 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وبالنسبة لمؤشر البناء البريطاني، فتراجع بنحو 2.3 بالمائة في الشهر الماضي وهي وتيرة انخفاض أكبر من المسجلة في الشهر السابق له والبالغة 0.2 بالمائة.

وفيما يتعلق بمؤشر الزراعة، فارتفع بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع انخفاض 0.2 بالمائة خلال نفس الفترة.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد بريطانيا شهد نمواً بنسبة 0.7 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي أسوأ وتيرة نمو منذ يونيو/حزيران عام 2012.

وعلى صعيد آخر، فإن اقتصاد المملكة المتحدة لم يشهد نمواً في الثلاثة أشهر المنتهية في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع نمو 0.3 بالمائة في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول السابق له.

وبحلول الساعة 9:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل 1.3156 دولار.