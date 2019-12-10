مركز الابتكار السعودي يستهدف توطين قطع غيار 30 محطة تحلية

من: هيثم سليمان

الرياض - مباشر: سلط مؤتمر "عرب نت - الرياض" الضوء على النماذج الابتكارية الناجحة داخل المملكة.

وخصص منظمو المؤتمر جلسة بعنوان "أفضل الممارسات في برامج الابتكار الحكومي" للحديث عن مركز الابتكار السعودي لتحلية المياه المالحة، باعتباره الأول من نوعه ليس في المملكة فقط ولكن في المنطقة العربية.

وتحدثت سارة مبارك، من شركة حاضنات ومسرعات التقنية "بباك" وهي الشركة المسؤولة عن إدارة المركز وتشغيله، عن فكرة المركز والهدف من إنشائه، وأنه يستهدف توطين قطع الغيار في 30 محطة تحلية مياه بالسعودية.

وأشارت "مبارك" إلى أن إنشاء مركز الابتكار السعودي لتقنية المياه جاء لتعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى خدمات ومنتجات تجارية في قطاع المياه لمواءمة أهداف رؤية السعودية 2030 التي تنص على توطين قطع الغيار وزيادة الناتج المحلي وزيادة الوظائف الشاغرة.

وأوضحت أن مركز الابتكار يدعم الريادة لحل المشاكل القائمة في قطاع تحلية المياه، كما يدعم المحتوى المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة للمحطات من مصنعين محليين، كما يهدف لمساعدة كافة المستثمرين على اقتحام المجال وإيجاد فرص استثمارية ووظيفية كبيرة للمواطنين في المرحلة المقبلة.

وأضافت: "هنا أكثر من 30 محطة لتحلية المياه في المملكة وتستورد 50 بالمائة من قطع الغيار من خارج المملكة لذا يهدف مركز الابتكار إلى توطين صناعة قطع الغيار لمحطات المياه ليغطي احتياجات جميع المحطات على مستوى المملكة بجودة عالية وسعر أقل كخطوة أولى لتشجيع الصناع السعوديين على إقامة سلسلة إمدادات لمحطات التحلية في الفترة المقبلة".

وأشاد عمر الحربي من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدور المركز في دعم الابتكار في مجال تنقية المياه المالحة.

ولفت الحربي إلى وجود حافز حقيقي للابتكار وريادة الأعمال في المملكة، يقترن بعدد كبير من الشباب المتحمسين لإحداث أثر وفرق ملموسين.

وتابع: "يشهد اليوم نمواً في كافة برامج الابتكار الحكومية في الفترة الأخيرة، أحدها المركز الابتكاري السعودي لتقنيات المياه الذي تم تأسيسه بالتعاون المشترك بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما تقوم شركة حاضنات ومسرعات التقنية "بياك" بإدارته وتشغيله".

ترشيحات:

تحديات ريادة الأعمال في الجلسة الافتتاحية لـ "عرب نت الرياض"

الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الفرنسي":90% من عملاء البنك عملياتهم تتم إلكترونياً

بالصور.. انطلاق فعاليات ملتقى "عرب نت - الرياض"

اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر "عرب نت" بالسعودية