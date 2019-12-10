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مقترح بالشورى السعودي لإنشاء شركة لإدارة استثمارات الطرق السريعة

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مقترح بالشورى السعودي لإنشاء شركة لإدارة استثمارات الطرق السريعة مقترح بالشورى السعودي لإنشاء شركة لإدارة استثمارات الطرق السريعة

الرياض – مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الثامنة من السنة الرابعة للدورة السابعة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشي، التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/1439 هـ.

واقترح عضو المجلس محمد المزيد، وفقا لما نشره الشورى عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج صكوك ملكية على الأراضي المحاذية للطرق السريعة خارج المدن، وإنشاء شركة مختصة تتولى إدارة الاستثمارات على الطرق السريعة.

وطالب العضو منصور الكريديس، بأن يتضمن تقرير وزارة النقل معلومات عن برامجها في التخصيص، وعن جهودها في تحقيق مستهدفات خطة التحول الوطني 2020.

واقترح عضو الشورى نبيه البراهيم، تفعيل المشروعات المعتمدة في ميزانيات سابقة ولم تنفذ وفقاً للإجراءات المتبعة في تحديد أولويات المشروعات.

ولاحظ عضو الشورى الأمير خالد آل سعود، تفاوت مستوى الصيانة بين كل مسافة وأخرى على الطريق ذاته متسائلاً عن معايير الصيانة التي تتم في كل مرحلة.

ورأى عضو الشورى عبدالعزيز الحرقان، أن تقرير وزارة النقل اقتصر على مشروعات ونشاطات الوزارة في مجال الطرق فقط، ولم يشمل الإشارة إلى مدى تكامل وارتباط الجهات المشمولة في منظومة النقل لتحقيق أهداف رؤية 2030، ولتكون المملكة نقطة العبور والمركز اللوجستي الأول في المنطقة.

وأشار العضو محمد العلي، إلى وجود تفاوت كبير في عدد المشاريع بين المناطق متسائلاً عن أسباب ذلك التفاوت، ومطالباً بتوزيع المشاريع بما يحقق التوازن في التنمية بين المناطق.

وطالبت عضو الشورى سامية بخاري، بالعمل على إقامة سياج آمن على الطرق التي تكثر بها الحوادث المرورية بسبب الحيوانات السائبة، مشيرة إلى أهمية القيام بالإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من سقوط السيارات على الطرق الجبلية والانهيارات الصخرية.

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