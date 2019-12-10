الشورى السعودي: ميزانية 2020 تؤكد سلامة نهج المملكة بتنفيذ الإصلاحات

الرياض- مباشر: ذكر مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الثامنة من السنة الرابعة للدورة السابعة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، أن أرقام ميزانية العام المقبل للمملكة تؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه المملكة في تنفيذ الإصلاحات.

وأوضح المجلس، وفقا لما نشره على حسابه الرسمي على "تويتر" أن تنويع مصادر الدخل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية، إجراءات تصب في مصلحة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأشاد مجلس الشورى السعودي بما ركزت عليه الميزانية من أبواب تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز البرامج الصحية والاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان .

كما نوه المجلس إلى تخصيص حوالي 167 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وبما تم تخصيصه من مبالغ لقطاع التعليم تقدر بحوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 بالمائة من إجمالي الإنفاق المعتمد مما يؤكد اهتمام الدولة بهذه المجالات الحيوية والتي تمس المواطن بشكل مباشر .

وثمن المجلس توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020 .

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية أمس الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الموازنة العامة للعام 2020-2021.

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