ارتفاع مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي مع استمرارالمحادثات التجارية

مباشر: تقوم الصين بشراء المزيد من فول الصويا الأمريكي، بالتزامن مع محاولة البلدين التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن التجارة.

وقال المدير الإقليمي لمجلس تصدير فول الصويا الأمريكي في الصين "شياو بينغ تشانغ" في مكالمة عبر الهاتف مع شبكة "سي.إن.بي.سي" أمس الإثنين، إن الواردات الصينية من فول الصويا الأمريكي ارتفعت في الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام 13 مرة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت صادرات فويا الصويا الأمريكي إلى الصين هبوطاً حاداً في النصف الأول من العام الماضي بعدما اتخذت بكين إجراءات انتقامية رداً على تعريفات واشنطن.

وأضاف "تشانغ" أن كافة المشتريات الصينية لفول الصويا الأمريكي هذا العام حدثت من خلال ترتيبات محددة.

ومنذ بداية العام الماضي، وتسيطر حالة من الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم، وسط فرض كل دولة تعريفات على فاتورة بمليارات الدولارات من بضائع الدول الأخرى.

وحتى الآن لم يستقر الجانبان على التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي رغم الاتفاق على بنوده في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 23 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي أدنى وتيرة شهرية على الإطلاق لكن الواردات صعدت بنحو 2.7 بالمائة في أول زيادة منذ أغسطس/آب 2018، وفقاً لبيانات هيئة الجمارك الصينية.

وبحسب البيانات، فإن كافة واردات فول الصويا الصينية ارتفعت بنسبة 53.9 بالمائة خلال الشهر الماضي لتصل إلى 8.278 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي.