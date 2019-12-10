أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي مع استمرارالمحادثات التجارية

Google+ Print
ارتفاع مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي مع استمرارالمحادثات التجارية ارتفاع مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي مع استمرارالمحادثات التجارية

مباشر: تقوم الصين بشراء المزيد من فول الصويا الأمريكي، بالتزامن مع محاولة البلدين التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن التجارة.

وقال المدير الإقليمي لمجلس تصدير فول الصويا الأمريكي في الصين "شياو بينغ تشانغ" في مكالمة عبر الهاتف مع "سي.إن.بي.سي" أمس الإثنين، إن الواردات الصينية من فول الصويا الأمريكي ارتفعت في الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام 13 مرة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت صادرات فويا الصويا الأمريكي إلى الصين هبوطاً حاداً في النصف الأول من العام الماضي بعدما اتخذت بكين إجراءات انتقامية رداً على تعريفات واشنطن.

وأضاف "تشانغ" أن كافة المشتريات الصينية لفول الصويا الأمريكي هذا العام حدثت من خلال ترتيبات محددة.

ومنذ بداية العام الماضي، وتسيطر حالة من الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم، وسط فرض كل دولة تعريفات على فاتورة بمليارات الدولارات من بضائع الدول الأخرى.

وحتى الآن لم يستقر الجانبان على التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي رغم الاتفاق على بنوده في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 23 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي أدنى وتيرة شهرية على الإطلاق لكن الواردات صعدت بنحو 2.7 بالمائة في أول زيادة منذ أغسطس/آب 2018، وفقاً لبيانات هيئة الجمارك الصينية.

وبحسب البيانات، فإن كافة واردات فول الصويا الصينية ارتفعت بنسبة 53.9 بالمائة خلال الشهر الماضي لتصل إلى 8.278 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي.

مباشر (اقتصاد)

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير