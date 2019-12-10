الاتصالات السعودية تعلن عن تمديد بدل غلاء المعيشة لمدة عام

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن تمديد صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للموظفين السعوديين لمدة عام.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تمديد بدل غلاء المعيشة، وفق ضوابط تم إقرارها من قبل المجموعة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءة تفاعلاً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية 2020م.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسة استثنائية، لمجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين، الجهات المختصة بتمديد بدل غلاء المعيشة لمدة عام.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، أمس الاثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.

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