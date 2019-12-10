الحبوب السعودية: ميزانية 2020 تؤكد متانة الاقتصاد وتحفز الاستدامة

الرياض ـ مباشر: قال محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، إن أرقام ومؤشرات الميزانية السعودية لعام 2020، تؤكد متانة اقتصاد المملكة، وتحفز الاستدامة المالية.

وأضاف أحمد عبد العزيز الفارس، وفقا لبيان من المؤسسة اليوم الثلاثاء، أن تقديرات الميزانية تحفز استمرار النشاط الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وتابع: الميزانية تؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابته لتحقيق رؤية 2030 التي تسعى إلى تنوع مصادر الإيرادات ورفع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ما ينعكس إيجابياً على نمو العديد من القطاعات".

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تساهم على زيادة فرص العمل، وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية المقدمة لمواطنيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر.

وقال: "لا شك بأن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة ساعدت المؤسسة في الاستمرار في التطور وتحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال تنفيذ استراتيجيتها لتغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي بصورة عامة".

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، أمس الاثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.

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