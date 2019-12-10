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وزير الاتصالات: تغطية 30 مدينة بالسعودية بتقنية الجيل الخامس

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وزير الاتصالات: تغطية 30 مدينة بالسعودية بتقنية الجيل الخامس وزير الاتصالات: تغطية 30 مدينة بالسعودية بتقنية الجيل الخامس

الرياض – مباشر: قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية ، عبدالله السواحه، إن هناك 4.6 ألف برج لشبكة الجيل الخامس بالمملكة، تم من خلالها تغطية 27 مدينة وصلت اليوم إلى 30 مدينة.

وأضاف السواحه، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أن الذكاء الاصطناعي يعد فرصة اقتصادية واجتماعية جيدة تقدر بـ 40 مليار ريال للمملكة العربية السعودية من خلال استخدام التقنيات الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم توليد 100 ألف وظيفة نوعية بشكل مباشر وغير مباشر؛ مع الاعتماد على التقنيات الجديدة مثل الجيل الخامس، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى إمكانية توفير 130 مليون وظيفة عالميا من خلال الاقتصاد الرقمي في الـ 10 سنوات المقبلة.

وبين السواحه، أن حصة المملكة العادلة من تلك الوظائف تتراوح من 0.5 إلى 1 بالمائة، وستصل من 2 إلى 4 بالمائة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوظائف التي سيوفها الذكاء الاصطناعي.

ولفت الوزير، إلى أن قطاع الاتصالات بالمملكة رفع نسبة التوطين من 40 إلى 44 بالمائة، وقفز من 7 إلى 15 بالمائة على مستوى تمكين المرأة، وزادت نسبة مساهمته من 3.6 بالمائة إلى 4 بالمائة في الناتج المحلي.

وقال السواحه، إن السعودية تحتل المرتبة الـ 13 عالميا في سوق الاتصالات، وحققت قفزة بواقع 16 مركزا في مؤشر تقنية المعلومات والاتصالات، مؤكدا أن جميع عناصر النجاح تتواجد حاليا في المملكة.

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