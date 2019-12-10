تحديات ريادة الأعمال في الجلسة الافتتاحية لـ "عرب نت الرياض"

من: هيثم سليمان

الرياض- مباشر: استهل مؤتمر "عرب نت" المقام في العاصمة السعودية الرياض على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11- 12 ديسمبر/ كانون الأول جلساته بعنوان "ريادة الأعمال والتحديات الراهنة".

وناقش المتحدثون خلال الجلسة كيفية التحول الرقمي في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والتحديات التي تواجه العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال نائب الرئيس ورئيس التحول الرقمي في "التركي" القابضة، بدر الشثري، إن الرقمنة مهمة وضرورية في الوقت الحالي لجميع المجالات، ولا يجب أن تتوقف على مجال بعينه سواء الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن البنية التحية في مجال الاتصالات الرقمية بالمنطقة العربية تحتاج العديد من التطوير لتتواكب مع المستجدات والتطورات على الساحة العالمية.

وفيما يخص التحديات التي تواجه الابتكار في قطاع ريادة الأعمال، أوضح الشثري أن تكلفة الابتكار في قطاع الأعمال تعيق العديد من الشركات في طريقها نحو الإبداع والتطوير، مشددا على ضرورة تطوير شبكات الاتصالات والتي تعد عاملا مهما للغاية للتحول إلى الرقمنة.

وأشار الشثري إلى أن الـ (5G) من العوامل الضرورية في سرعة نقل المعلومات وسهولتها وسلاستها، ويعد تأخر تفعيلها في الوطن العربي من أبرز معوقات الابتكار والرقمنة والتوسع في مجالات ريادة الأعمال.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي بوزارة الثقافة السعودية، بدر الزهراني، أن من أبز التحديات في مجال الابتكار وريادة الأعمال هو حالة الفراغ التشريعي التي تعاني منه عديد الشركات والمؤسسات، لافتا إلى صعوبة تطبيق أشياء لا يوجد لها ضابط تشريعي ولائحة تنفيذية، لافتا إلى تخوف الشركات من بدء أعمال وانتهائها دون أي جدوى أو تقدم في حالة تغير التشريعات.

وتطرق بدر بن محمد الراجحي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الراجحي للاستثمار، إلى الحديث عن أهمية الرقمنة والتطور التكنولوجي في مختلف المجالات الاستثمارية والأعمال التجارية والمصرفية، مشيرا إلى أن معظم التعاملات حاليا تعتمد على الرقمنة ولم يعد هناك مكان للأعمال غير المتطورة.

أما عثمان الدهش نائب الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي بشركة الاتصالات السعودية (STC) فأشار إلى أن شركات الاتصالات تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات الحالية أمام الشركات ورجال الأعمال ليضبح المجتمع كله مبتكرا ومستفيدا من التطور المذهل في المجال التقني والرقمنة والاتصالات.

وأوضح أن هناك مساع جادة لإدخال أحدث شبكات وطرق الاتصالات للتسهيل على المبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات.

أدار الجليسة المحاور أسامة محمد عشري، مؤسس النظام الإيكولوجي السعودي الريادي.