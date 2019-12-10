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الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً قبيل انطلاق اجتماع الفيدرالي

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الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً قبيل انطلاق اجتماع الفيدرالي الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً قبيل انطلاق اجتماع الفيدرالي

مباشر: تراجعت العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل انظلاق اجتماع الفيدرالي إضافة إلى قلق المستثمرين حيال الموعد النهائي لجولة جديدة من التعريفات تلوح في الأفق.

ويشهد الأسبوع الجاري تطورات جمة في مقدمتها ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي ينطلق اجتماعه اليوم ويعلن قراره غداً.

كما أن الأسواق تنظر بعين الاهتمام إلى إمكانية التوصل إلى صفقة تجارية قبل الموعد النهائي لجولة من التعريفات الأمريكية على سلع صينية في 15 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات تكلفة العمالة الأمريكية والإنتاجية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليرتفع اليورو إلى 1.1073 دولار.

فيما استقر الدولار مقابل العملة اليابانية عند مستوى 108.58 ين لكنه هبط بنسبة 0.2 بالمائة أمام العملة البريطانية ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3168 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد انخفاضاً بأكثر من 0.1 بالمائة لتسجل الورقة الخضراء 0.9867 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 97.589.

مباشر (اقتصاد)

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