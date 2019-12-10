أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الفرنسي":90% من عملاء البنك عملياتهم تتم إلكترونياً

Google+ Print
الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الفرنسي":90% من عملاء البنك عملياتهم تتم إلكترونياً الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الفرنسي":90% من عملاء البنك عملياتهم تتم إلكترونياً

من: إسلام عتريس

الرياض- مباشر: قال المدير الإداري والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، ريان فايز، إن البنك يستهدف أن يكون الأفضل في كل شيء بالمملكة  لا سيما فيما يخص التقنية الحديثة.

وأضاف فايز على هامش كلمته خلال فعاليات مؤتمر "عرب نت" المنعقد اليوم بالرياض، أن الفروع ستكون عبر كل مناطق المملكة، وسنركز على حصتنا السوقية وزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فايز أن "التقنية تتغير كل يوم وأيضاً العملاء يتغيرون كل يوم، والعميل يريد أن يكون اليوم أفضل من الأمس، وهو ما نعمل عليه بالبنك السعودي الفرنسي".

وتابع: "لدينا موظفون يأتون كل يوم من أجل التفكير في كيفية الوصول للأفضل".

وأكد المدير الإداري والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي أن العديد من الفروع سيتغير دورها في المستقبل، مشيراً إلى أن 90 بالمائة من عملاء البنك حالياً تتم عملياتهم عبر التقنية الحديثة دون الرجوع إلى الفرع، وتوجد زيادة كبيرة في عدد العملاء الإلكترونيين.

وقال: "نحقق تقدماً مرناً في كل ما يخص التكنولوجيا والعمليات التي تتم إلكترونياً لدينا، ونعلم جيداً ما نجيده وما نبرع فيه، وسنعمل على تحقيق كل تطلعات عملائنا".

ترشيحات:

بالصور..انطلاق فعاليات ملتقى "عرب نت- الرياض"

مباشر (اقتصاد)

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير