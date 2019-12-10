الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الفرنسي":90% من عملاء البنك عملياتهم تتم إلكترونياً

من: إسلام عتريس

الرياض- مباشر: قال المدير الإداري والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، ريان فايز، إن البنك يستهدف أن يكون الأفضل في كل شيء بالمملكة لا سيما فيما يخص التقنية الحديثة.

وأضاف فايز على هامش كلمته خلال فعاليات مؤتمر "عرب نت" المنعقد اليوم بالرياض، أن شبكة الفروع ستكون عبر كل مناطق المملكة، وسنركز على حصتنا السوقية وزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فايز أن "التقنية تتغير كل يوم وأيضاً العملاء يتغيرون كل يوم، والعميل يريد أن يكون اليوم أفضل من الأمس، وهو ما نعمل عليه بالبنك السعودي الفرنسي".

وتابع: "لدينا موظفون يأتون كل يوم من أجل التفكير في كيفية الوصول للأفضل".

وأكد المدير الإداري والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي أن العديد من الفروع سيتغير دورها في المستقبل، مشيراً إلى أن 90 بالمائة من عملاء البنك حالياً تتم عملياتهم عبر التقنية الحديثة دون الرجوع إلى الفرع، وتوجد زيادة كبيرة في عدد العملاء الإلكترونيين.

وقال: "نحقق تقدماً مرناً في كل ما يخص التكنولوجيا والعمليات التي تتم إلكترونياً لدينا، ونعلم جيداً ما نجيده وما نبرع فيه، وسنعمل على تحقيق كل تطلعات عملائنا".

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