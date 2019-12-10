أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

حساب المواطن بالسعودية يودع الدعم المخصص عن شهر ديسمبر

Google+ Print

الرياض – مباشر: أعلن برنامج حساب المواطن للدعم الحكومي بالسعودية، عن إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر/ كانون الأول للمستفيدين المكتملة طلباتهم لنحو 12.7 مليون مستفيد وتابع.

وقال البرنامج، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدعم الذي تم إيداعه خلال الدفعة الـ 25 بلغ 2.6 مليار ريال، بمتوسط 961 ريالا للأسرة المستحقة.

وأضاف البرنامج، أنه تم إيداع 11.3 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة.

الصورة

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، إنه تم إيداع 60.8 مليار ريال كإجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 25 لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

الصورة

ترشيحات:

الخليفي: 106 آلاف قرض عقاري للمواطنين منذ بداية 2019

وزير الاقتصاد السعودي يتوقع إنهاء 2019 بمعدلات جيدة للبطالة

وزير المالية السعودي: لن يكون هناك ضرائب ورسوم جديدة بـ2020

بالصور..انطلاق فعاليات ملتقى "عرب نت- الرياض"

الوزراء السعودي يقر موازنة 2020 بجلسة استثنائية

خادم الحرمين الشريفين: صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020

وزير المالية السعودي: 131 مليار ريال عجزاً متوقعاً خلال 2019

وزير المالية: 1.02 تريليون ريال إجمالي الإنفاق بموازنة السعودية 2020

أبرز 5 أرقام في موازنة السعودية 2020

أبرز التوجهات الاستراتيجية لموازنة السعودية 2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر