حساب المواطن بالسعودية يودع الدعم المخصص عن شهر ديسمبر

الرياض – مباشر: أعلن برنامج حساب المواطن للدعم الحكومي بالسعودية، عن إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر/ كانون الأول للمستفيدين المكتملة طلباتهم لنحو 12.7 مليون مستفيد وتابع.

وقال البرنامج، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدعم الذي تم إيداعه خلال الدفعة الـ 25 بلغ 2.6 مليار ريال، بمتوسط 961 ريالا للأسرة المستحقة.

وأضاف البرنامج، أنه تم إيداع 11.3 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، إنه تم إيداع 60.8 مليار ريال كإجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 25 لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

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