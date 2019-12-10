شركة أبحاث تتوقع تأثير أرامكو بالمؤشر السعودي ووزنها بمؤشر "MSCI"

الرياض ـ مباشر: قالت الجزيرة كابيتال، إنه من المتوقع أن تؤدي قوة المركز المالي لشركة أرامكو السعودية، إلى أن يحتل السوق السعودي مركزا متقدما على المستوى الإقليمي.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن تحديد "تداول" لوزن الشركة بـ 15 بالمائة، سيقلل من تقلبات مؤشر السوق السعودي، عند إدراج "أرامكو"، مما سيؤدي إلى معالجة المخاوف.

وتابعت: "ستستمر القيمة السوقية المعدلة بالتعويم عند 96.0 مليار ريال سعودي، حيث يمكن أن ترتفع إلى 110 مليار ريال سعودي في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي لأكثر من 450 مليون سهم بهدف الاستقرار السعري".

وقالت الجزيرة كابيتال إن وزن شركة أرامكو السعودية في مؤشر مورغان ستانلي "MSCI" بعد الإدراج، سيتراوح ما بين 0.5 بالمائة إلى 0.6 بالمائة.

ونوهت إلى أنه يتم تداول مؤشر السوق الرئيسي عند مضاعف ربحية مرتفع (ما يقارب 22 مرة) مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، الأمر الذي قد يكون نتيجة ضعف الأرباح و ارتفاع الأسعار بعد التدفقات الأجنبية بسبب إدراج مؤشر السوق الرئيسي إلى مؤشرات مورغان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة، إلى جانب ترقب إدراج شركة أرامكو السعودية.

وتوقعت شركة الأبحاث أن يساهم إدراج أرامكو في تحسن أداء مؤشر السوق السعودي بشكل ملحوظ على الرغم من أن وزن الشركة قد لا يتجاوز 9.6 بالمائة.

وبينت أنه من المتوقع أن يجذب إدراج أرامكو ما بين 6.6 إلى 8.1 مليار ريال من التدفقات النقدية الأجنبية غير النشطة.

كما يتوقع أن يؤدي إدراج الشركة لتحسين أساسيات السوق بشكل عام من خلال ارتفاع الإيرادات وصافي الربح بشكل واسع، إضافة إلى اتساع الهوامش وبمقارنة الأسواق الناشئة المشابهة للسوق السعودي يبدو أنه في وضع أفضل وهوامش ربح أكبر.

وتابعت: "يمكن أن يؤدي إدراج ارامكو إلى تفوق السوق السعودي على بقية الأسواق النامية على عدة محاور منها الربحية والعائد على حقوق الملكية".

وقالت إن أن ارتفاع سعر النفط، يمكن أن يكون حافزا لارتفاع مؤشر السوق الرئيسي، حيث يساعد في ربحية أسهم أرامكو والأداء المالي الكلي للسوق.

ترشيحات:

محللون: توقعات باستمرار تماسك السوق السعودي أعلى الـ8 آلاف نقطة

توضيح بشأن خيار الشراء بأسهم "أرامكو" من مدير الاستقرار السعري

ولي العهد: طرح أرامكو السعودية يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد

مدير "تداول" يتوقع أداء سهم "أرامكو" وموعد الانضمام لـ"إم.إس.سي.آي"

وزير الطاقة السعودي يُعلِّق على قيمة أرامكو

وزير الطاقة السعودي يتوقع تجاوز قيمة أرامكو تريليوني دولار