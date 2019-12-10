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وزير الصناعة السعودي: إطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي

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وزير الصناعة السعودي: إطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي وزير الصناعة السعودي: إطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي

الرياض – مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، بندر الخريف، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستقوم بإطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي.

وأضاف الخريف، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أن قيمة المشروع ستبلغ ملياري ريال؛ لتغطية 700 كيلو متر مربع، سيقوم بتغطية منطقة الدرع العربي.

وتابع: "المشروع ينتج عنه كم هائل من المعلومات تمكن المستثمر من اختيار المنطقة للاستثمار، القطاع التعديني بشكل عام الدور الأول يبدأ من بتغطية المساحات بالمسح الجيولوجي".

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية أن تم الانتهاء من نظام التعدين، وسيصدر خلال أسابيع.

وأضاف: "شروط اللعبة تغيرت يجب أن يتخوف المستثمر إذا لم يفكر بأن يبدأ التصنيع بالمملكة، اليوم المملكة سوق ضخم ستستمر، حان الآن للكل للتفكير في المنتجات التي يعمل بها ليقوم بتوطينها".

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