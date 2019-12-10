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بالصور.. انطلاق فعاليات ملتقى "عرب نت- الرياض"

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من: هيثم سليمان

الرياض - مباشر: انطلقت فعاليات ملتقى "عرب نت" صباح اليوم الثلاثاء، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 600 مختص و120 متحدثاً في الاتصال الرقمي وقطاع التقنية على مستوى المملكة والعالم.

وقال عمر كرستيدس المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "عرب نت"، إن المؤتمر يعد أكبر تجمع بالقطاع الرقمي لريادة الأعمال بالمملكة ويجمع 600 مشارك من القطاع الخاص والقطاع العام.

 

 

وأوضح أن المؤتمر يقام بالمشاركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبمجموعة كبيرة من الرعاة بين مؤسسات مالية ومصرفية وشركات تقنية واتصالات.

وأوضح أن تعد أكبر سوق عربي في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم العربي وبمنطقة الشرق الأوسط وهو ما يفسر الاهتمام بالتطور التقني والرقمنة وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الاتصال الرقمي عامل مشترك في كافة المجالات (الإعلام والتجارة والسياحة) وغيرها؛ ومن ثم وجب التركيز على الأمور التقنية في المملكة والعالم العربي والسعي للتطوير وتعظيم الاستفادة منه.

وأكد أن الملتقى يتميز بمحتوى ثري ومشاركة رفيعة المستوى من مختصين من مختلف دول العالم فرنسا والمكسيك وسنغافورة ومجموعة كبيرة من صناع القرار في المملكة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر المقام على مدار يومين ورش عمل خاصة بالإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وريادة الأعمال.

 

 

مباشر (اقتصاد)

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