هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع الشكوك التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الشكوك التجارية حول الاتفاقية الجزئية المرتقبة بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتعرضت البورصات الأوروبية إلى ضغوط قوية مع شكوك حول إمكانية إبرام اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة والصين قبل الموعد النهائي للجولة القادمة من التعريفات الأمريكية والمقرر دخولها حيز التنفيذ يوم الأحد.

وفي بداية جلسة اليوم، تراجع قطاع السيارات بنحو 0.8 بالمائة ليقود الخسائر في الأسهم الأوروبية مع حقيقة أن كافة القطاعات استهلت التداولات داخل النطاق الأحمر.

وكان مسؤول في وزارة التجارة الصينية صرح بالأمس بأن بكين ترغب في إبرام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

فيما قال وزير الزراعة الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يرغب في رؤية تحركات من جانب الصين من أجل تفادي سريان مفعول التعريفات المرتقبة.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات الثقة الاقتصادية في ألمانيا ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم إضافة إلى مجموعة من الأرقام حول الاقتصاد البريطاني.

وبحلول الساعة 8:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 404.9 نقطة كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 7215.4 نقطة.

وسجل المؤشر الألماني "داكس" خسائر بنحو 0.7 بالمائة ليهبط إلى 13017.96 نقطة كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بأكثر من 0.2 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 5823.4 نقطة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل 1.1072 دولار.